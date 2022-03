Alex, Student aus Münster, wollte in den Semesterferien seine Familie in Kiew besuchen. Doch die Reise endet für den 22-Jährigen im Horror des Kriegs. Täglich berichtet er nun aus der Ukraine.

Teil drei: "Ich will mein Leben retten"

Student Alex ist weiter ganz in der Nähe von Kiew in der Ukraine. Jetzt erzählt er, was ihn an Tag sieben dieses Krieges in seinem Unterschlupf beschäftigt. Hier geht es zu Teil drei von Alex' Bericht aus der Ukraine.

Teil zwei: Tag sechs des Krieges endet im Lagerkeller

Alex war auf Familienbesuch in seiner Heimat Ukraine, als der russische Angriffskrieg ihn dort festsetzte. Der Student aus Münster will jeden Tag erzählen, wie er die Situation erlebt – „solange es geht“. Hier geht es zu Teil zwei von Alex' Bericht aus der Ukraine.

Teil eins: Student aus Münster ist in der Ukraine: "Ich habe große Angst"

Es sollte ein Besuch bei der Familie in Kiew werden, schließlich sind Semesterferien. Doch für einen Studenten aus Münster endete diese Reise im Horror des Kriegs – gefangen in der eigenen Heimat. Ein Gespräch mit Alex (22). Hier geht es zu Teil eins von Alex' Bericht aus der Ukraine.

Krieg in der Ukraine: Bilder von Flucht und Zerstörung Ein Wohnhaus in Kiew ist durch einen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Russische Truppen sind in die Hauptstadt vorgedrungen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung in Kiew, während Feuerwehrleute zwei brennende Autos löschen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Truppen inspizieren einen zerstörten Lkw nach einem russischen Luftangriff. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Menschen betrachten die Schäden nach einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew. Foto: picture alliance/dpa/AP/Emilio Morenatti Ukraine, Kiew: Menschen suchen Schutz in einem Keller eines Gebäudes, während die Sirenen neue Angriffe ankündigen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ukraine, Mariupol: Ein Kind schläft in einem Sessel, während andere in einem Schutzraum im Rahmen des russischen Beschusses stehen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka Ukraine, Kiew: Menschen sitzen in einer U-Bahn-Station und nutzen diese als Bombenschutzraum. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ein verbranntes Auto und die Trümmer eines Privathauses liegt nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt in Rauch. Foto: picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Ukraine, Mariupol: Ukrainische Soldaten verladen nach einem Angriff verbliebene Ausrüstung aus einer zerstörten ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt. Foto: picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt gepanzerte Fahrzeuge, die durch die Stadt im nördlichen Teil der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim fahren. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko Zwei Kinder überqueren in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine Hand in Hand die Gleise, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda Menschen überqueren mit ihrem Gepäck die Gleise in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda An einer Tankstelle in der Hauptstadt der Ukraine stehen die Autos Schlange. Foto: picture alliance/dpa/Ukrinform Russland, Moskau: Polizistinnen nehmen eine Frau während eines Protests gegen Russlands Angriff auf die Ukraine fest. Foto: picture alliance/dpa/AP | Dmitry Serebryakov

