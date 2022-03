Kellerfenster sind in Lemberg mit Sandsäcken gegen russische Angriffe verbarrikadiert. Trotzdem gilt der Westen der Ukraine sicherer als viele andere Gebiete in dem Land, gegen das Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Am Dienstag möchte Alex, Student aus Münster, in Lemberg ankommen.

Foto: Pau Venteo/EUROPA PRESS/dpa