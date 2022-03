Krieg in der Ukraine: Alex ist enttäuscht von der deutschen Politik

Von der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten an den Deutschen Bundestag ist Alex beeindruckt. Die deutsche Politik hält der Student aus Münster, der in der Ukraine festsitzt, aber immer noch für zu Putin-freundlich.

Am Morgen hat sich Alex im Hotel die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Deutschen Bundestag angeschaut. Natürlich. Denn der 22-Jährige verfolgt seit drei Wochen und einem Tag die Nachrichten so intensiv wie noch nie zuvor in seinem Leben.