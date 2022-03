Seit etwas mehr als zwei Wochen herrscht in der Ukraine nun Krieg. Student Alex aus Münster ist seit Tag eins mittendrin. Seit er es in die Nähe der Grenze geschafft hat, benötigt er vor allem etwas Ruhe.

Was heißt es, in einem Land zu sein, in dem Krieg herrscht? Wie fühlt es sich an, um das Leben der eigenen Familie bangen zu müssen?