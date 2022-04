Zehn ukrainische Jugendliche lernen jetzt in der Hildegardisschule

Neue Dimension des Schüleraustauschs: Die Hildegardisschule hat zehn junge Ukrainer als Gastschüler aufgenommen. Dass sie so schnell in ein deutsches Klassenzimmer verschlagen würden, war noch vor wenigen Wochen nicht zu vermuten.

Hier nehmen fünf der jungen Ukrainer am Mathematik-Unterricht in der Hildegardisschule teil (im Vordergrund v.l.): Mark Bschkovskyi, Nastja Orlyk, Mischa Bratskov, Nastja Duha und Katya Pinchuk.

Nastja Orlyk hat ein Faible für die deutsche Sprache – und Talent. Sie ist erst 14 Jahre alt – aber den Plan, irgendwann einmal in Deutschland zu studieren, hegt sie schon länger. Dass es sie so schnell in ein deutsches Klassenzimmer verschlagen würde, war noch vor wenigen Wochen nicht zu vermuten. Jetzt sitzt Nastja, Neuntklässlerin der „Spezialisierten Schule Nr. 53“ in Kiew im Klassenzimmer der elften Jahrgangsstufe der Hildegardisschule.