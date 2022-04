Horst Schlämmer grüßt die fliegende Kuh

Der Schauspieler Ulrich Bärenfänger radelt aktuell im Kuhkostüm durch Münster, um die Aktion für fleischlose Ernährung „Lass deine Kuh fliegen“ von Thomas Nufer zu bewerben.

Jetzt hat Bärenfänger das Fell gegen einen Trenchcoat getauscht und ist in die Rolle der Kunstfigur Horst Schlämmer geschlüpft, der Erfinder Hape Kerkeling einst zu deutschlandweitem Ruhm verhalf. Grunzen, schnauben, lachen – die Imitation der Kunstfigur ist täuschend echt.

In einem Instagram-Video beglückwünscht Schlämmer alias Bärenfänger Thomas Nufer zu der „tollen Aktion“. In bester Schlämmer-Manier sagt Bärenfänger: „Da muss man erstmal drauf kommen, so einen Scheißballon mit so einer albernen Kuh steigen zu lassen.“ Allerdings werde er sich sein Steak dennoch nicht verbieten lassen. „Mal drauf verzichten kann ich wohl, mal mittwochs kein Fleisch essen, da bin ich bei Dir“.

Falls Nufer mal einen Welt-Steak-Tag veranstalten wolle, würde er dafür in seinem „Grevenbroicher Tageblatt“ werben.