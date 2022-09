Umbau des Preußenstadions beschlossen

Von den Debatten vergangener Jahre war am Mittwoch nicht mehr viel zu spüren, als es im Rat der Stadt Münster um die Vorlage für einen zweitligatauglichen Umbau des Preußenstadions ging. Es herrschte „seltene Einmütigkeit“.

Seit 30 Jahren wird in Münster über einen Stadion-Neubau kontrovers diskutiert. Als es am Mittwochabend im Rat der Stadt zum Schwur über die Umgestaltung der in die Jahre gekommenen städtischen Arena kam, war allerdings von den Debatten vergangener Jahre nicht mehr viel zu spüren.

Die Arme aller Ratsmitglieder gingen in die Höhe, als die Vorlage für einen zweitligatauglichen Umbau des städtischen Stadions an der Hammer Straße zur Abstimmung stand. Von einer „seltenen Einmütigkeit bei einem so großen Projekt“ sprach ein davon selbst überraschter Oberbürgermeister Markus Lewe.

Erst am Vorabend hatten sich die Koalitionsparteien von Grünen, SPD und Volt zusammen mit der CDU auf Konkretisierungen bei Energie- und Nachhaltigkeitskonzept verständigt. Die daraus entstehenden Kosten sollen aber nicht über die zunächst im Haushalt bereitgestellten gut 40 Millionen Euro für das Stadion-Projekt abgerechnet, sondern zusätzlich im Etat verankert werden.

Ausschreibung für Stadion geplant

Redner aller Fraktionen freuten sich über den nächsten Schritt beim Stadion-Umbau, für den jetzt eine Ausschreibung geplant ist. FDP-Fraktionschef Jörg Berens betonte, nur mit Bauchschmerzen zustimmen zu können. „Elementare Finanzbausteine“ seien unklar.