Umleitung der Busse an der Wolbecker Straße

Wegen der Baustellen an der Kanalbrücke Wolbecker Straße und an der Andreas-Hofer-Straße werden Busse der Linien 11, 14, 22, N84 und S20 an der Wolbecker Straße bis Anfang August umgeleitet.

Von Montag (27. Juni) um 7 Uhr bis voraussichtlich zum 9. August werden die Linien 11, 14, 22, N84 und S20 an der Wolbecker Straße umgeleitet.

Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilen, fahren zwischen den Haltestellen Mühlhäuser Straße und Hauptbahnhof die Linien 11, 22, N84 und S20 in dieser Zeit in beiden Richtungen über Umgehungsstraße und Albersloher Weg. Die Linie 14 fährt ab Haltestelle Andreas-Hofer-Straße in Richtung Zoo über den Hohenzollernring und Warendorfer Straße zum Hauptbahnhof.

Nicht angefahren werden können in dieser Zeit von den Linien 11, 22, N84 und S20 die Haltestellen Servatiiplatz, Bremer Platz, Sternstraße, Sophienstraße, Hansa-Berufskolleg, Liboristraße und Institut der Feuerwehr. Nächste Ein- und Ausstiegshaltestellen sind Hauptbahnhof, Hansaring und Mühlhäuser Straße. Die Haltestellen auf der Wolbecker Straße innerhalb des Rings werden nur von der Linie 33 angefahren. Zudem kann die Linie 14 ab Manfred-von-Richthofen-Straße (stadteinwärts) bzw. bis Haltestelle Hansa-Berufskolleg (stadtauswärts) sowie die Linien 2, 4, 10 und 34 auf der Warendorfer Straße genutzt werden.

Die Linie 14 kann in Richtung Hauptbahnhof nicht an den Haltestellen Hansa-Berufskolleg, Emdener Straße, Hansaring und Von-Steuben-Straße halten. Nächste Ein- und Ausstiegshaltestellen sind Hauptbahnhof und Manfred-von-Richthofen-Straße, an Hansaring und Von-Steuben-Straße kann auf die dort fahrenden Linien 6, 8, 11 und 22 ausgewichen werden. Die Taxibus-Linie T84 von und zum Maikottenweg wird während der Umleitung über die Nachtbus-Linie N83 an der Zumsandestraße angebunden.

Grund für die Umleitungen sind Baustellen an der Kanalbrücke Wolbecker Straße und an der Andreas-Hofer-Straße.