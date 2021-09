Umleitung für Linie 14 an der Sentruper Höhe

Umleitung für die Linie 14 an der Sentruper Höhe: Die Busse der Stadtwerke müssen am Mittwoch (29. September) eine Umleitung fahren. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Am Mittwoch (29. September) fährt die Linie 14 von 7.30 Uhr bis voraussichtlich 16.30 Uhr eine Umleitung an der Sentruper Höhe. In Richtung Innenstadt können die Busse laut einer Mitteilung der Stadtwerke dann nicht an den Haltestellen Mühlenhof und Mausbachstraße halten.

Eine Ersatzhaltestelle für Mühlenhof stellen die Stadtwerke in der Redigerstraße kurz hinter der Einmündung Sentruper Straße auf. Für Mausbachstraße empfehlen sie ihren Fahrgästen, die Haltestelle Sentruper Höhe auf der Waldeyerstraße zu nutzen.

In Richtung Zoo halten die Busse wie gewohnt. Grund für die Umleitung sind Bauarbeiten auf der Schmeddingstraße.