Umleitung für Radfahrer an der Herwathstraße

An der Herwarthstraße entstehen aktuell zwei neue Hotels. Ab Montag (4. Oktober) werden sie an die Wärme- und Trinkwasserversorgung angeschlossen. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen sich deshalb auf eine Umleitung einstellen.

An der Herwarthstraße entstehen zwei neue Hotels.

Ab Montag (4. Oktober) schließen die Stadtnetze Münster die beiden Hotelneubauten an der Herwathstraße an die Wärme- und Trinkwasserversorgung an.

Bis voraussichtlich Mitte November dauern die Arbeiten laut einer Mitteilung der Stadtwerke an den Hausanschlüssen im Bereich des Geh- und Radwegs. Während der Bauarbeiten müssen Fußgängerinnen und Fußgänger den Gehweg auf der anderen Straßenseite nutzen, der Radverkehr wird über die Windthorststraße umgeleitet.