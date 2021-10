Unbekannte bedrängen zwei 16-Jährige

Die Polizei sucht nach drei unbekannten Männern, die am Dienstagabend zwei 16-Jährige bedrängt haben.

Am Dienstagabend (12. Oktober) gegen 21 Uhr haben drei unbekannte Männer zwei 16-Jährige aus Steinfurt am Albersloher Weg bedrängt. Die Jugendlichen waren zu Fuß auf dem Hafenvorplatz in Richtung des Kinos unterwegs, als die Unbekannten sie ansprachen und nach Drogen fragten.

Die Opfer hätten erklärt, keine Drogen zu haben, daraufhin sei einer der Täter aggressiv geworden und drückte einen der Jugendlichen gegen eine Wand und drohte ihm mit Gewalt, heißt es von der Polizei. Anschließend ließen sie von den 16-Jährigen ab. Kurze Zeit später trafen die beiden Steinfurter in einer Gasse neben dem Kino erneut auf die Täter. Diese bedrohten sie nochmals, durchsuchten ihre Taschen und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Laut Angaben der Opfer könnten die drei Männer zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein. Zwei der Männer hatten eine schlanke Statur, der dritte sei etwas dicker gewesen und hatte einen Bart. Einer der schlankeren Männer hatte ebenfalls einen Bart und führte einen Teleskopschlagstock mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.