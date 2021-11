Unbekannte entreißen 76-Jähriger die Einkaufstasche

Auf einem Gehweg in einem Seniorenzentrum haben am Donnerstag zwei bislang unbekannte Täter eine 76-jährige Frau bestohlen. Sie rissen der Frau die Einkaufstasche aus der Hand und verschwanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau war laut Mitteilung der Polizei um 10.35 Uhr auf dem Gehweg hinter einem Seniorenzentrum an der Straße Berg Fidel, der die Straßen Trauttmansdorffstraße und Pictoriusstraße verbindet, unterwegs. Plötzlich habe ihr ein Unbekannter die Einkaufstasche samt Geldbörse aus der Hand gerissen und sei gemeinsam mit einem weiteren Jungen durch den Park in Richtung Pictoriusstraße Ecke Ter-Borch-Straße davongelaufen, so die Polizei.



Die beiden Diebe waren etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, circa 12 bis 13 Jahre alt und mit dunkelblauen Jacken mit Kapuzen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.