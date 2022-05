Unbekannte Täter rauben Kinder das Portemonnaie

Raub am Verspoel: Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen 19 Uhr drei Kindern im Alter von elf und zwölf Jahren ein Portemonnaie geraubt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Diebe die Kinder zunächst an und fragten, ob sie Geld wechseln könnten. Als einer der Jungen sein Portemonnaie in der Hand hielt, rissen die Unbekannten ihm die Geldbörse und einen Geldschein weg. Zudem versuchten sie an die Einkaufstaschen und einen Rucksack der Kinder zu kommen. Da dies misslang, flüchteten die Täter über die Klosterstraße in Richtung Windthorststraße.

Die Diebe sind etwa 1,80 Meter groß und etwa 15 Jahre alt. Einer hatte lockige schwarze Haare und war mit einem blau-lilafarbenen Hoddie mit weißer Aufschrift und einer schwarzen Cargo-Hose bekleidet. Sein Komplize hatte kurze schwarze Haare und trug einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.