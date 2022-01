Unbekannte Täter schlagen Münsteranern ins Gesicht

Nach einem Angriff auf zwei Münsteraner am Bröderichweg ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter sollen einem 25-Jährigen und einem 27-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagabend am Bröderichweg in Kinderhaus einem 27-Jährigen und einem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Laut Mitteilung der Polizei versuchten die Täter, einen Rucksack zu stehlen. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter gingen nach Angaben der Polizei um 20.30 Uhr auf die Gruppe zu, in der sich die 27- und 25-jährigen Münsteraner befanden und fragten nach Zigaretten. Nachdem die Gruppenmitglieder keine Zigaretten herausgaben, schlug einer der Täter dem 25-jährigen Mann ins Gesicht. Daraufhin fiel dieser auf den Boden. Der Täter zog daraufhin am Rucksack und versuchte ihn zu stehlen. Sein Komplize schlug dem 27-Jährigen ins Gesicht. Die Täter flüchteten dann ohne Beute.

Beschreibung der Täter

Laut Beschreibung der Geschädigten ist einer der Täter circa 1,74 Meter groß. Er trug eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Jacke der Firma Wellensteyn. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.