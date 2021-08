Unbekannte tote Frau nahe des Kanals in Münster gefunden

Trauriger Fund am Lechtenbergweg: In Münster wurde nahe des Kanals eine unbekannte tote Frau in einem Zelt gefunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung der Toten beitragen können.

Am Sonntagvormittag hat ein Unbekannter eine tote Frau in der Nähe vom Lechtenbergweg entdeckt, der südlich von der Trauttmansdorffstraße abgeht. Das hat die Polizei Münster am Freitag mitgeteilt. Die Verstorbene wurde laut Mitteilug um 11.20 Uhr in einem Campingzelt auf einer Wiese nahe des Kanals aufgefunden. Der Todeszeitpunkt ist bisher unklar. Bislang konnten keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod erlangt werden.

"Ersten Erkenntnissen zu Folge ist die Frau ohne festen Wohnsitz und lebte über einen längeren Zeitraum dort in diesem Zelt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aus den im Zelt aufgefundenen handschriftlichen Aufzeichnungen der Verstorbenen gehe hervor, dass sie vermehrt in Krankenhäusern behandelt worden sein soll. Möglicherweise ist sie Mutter von vier Kindern, die "Cedric", "Nico", "Enrico" und "Francesca" heißen sollen, und stammt eventuell aus dem Ruhrgebiet.

Auf dieser Wiese wurde in einem Zelt eine unbekannte tote Frau gefunden. Foto: Polizei Münster

Polizei sucht Zeugen

Da die Identität der Toten noch nicht festgestellt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die dazu Angaben dazu machen können. Die unbekannte Tote ist circa 1,72 Meter groß, kräftig und hat dunkle Haare. Zum Todeszeitpunkt war sie mit einer rot-orangenen Leggins und einem dunklen T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.