Unbekannter Täter raubt Fahrrad einer 63-Jährigen

Zeugen gesucht: Ein bislang unbekannter Täter hat an der Sentruper Straße das Fahrrad einer 63-Jährigen geraubt. Mit dem Rad ergriff er dann die Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Freitag eine 63-Jährige an der Sentruper Straße beraubt.

Raub an der Sentruper Straße: Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Freitag eine 63-Jährige weggestoßen und ihr E-Faltrad gestohlen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.

Der Mann kam gegen 17.15 Uhr auf die Frau zu, als diese gerade ihr Fahrrad in Höhe des Sportplatzes abschließen wollte. "Er schubste die Münsteranerin mit beiden Händen zu Boden, zog dann das Rad aus dem Fahrradständer und flüchtete mit diesem über das Sportgelände in unbekannte Richtung", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Er sah jugendlich aus, war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine schmale Statur. Er hatte wuscheliges blondes Haar und war mit einem grünen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.