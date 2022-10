Underground und Elektro-Mekka

Der Prinzipalmarkt, St. Lamberti oder der Aasee – all das steht ohne Frage für Münster. Doch Münster hat noch ein anderes Aushängeschild – eines, das in der Stadt selbst ein Großteil der Menschen gar nicht oder nur am Rande wahrnimmt. Es liegt versteckt im Hawerkamp, ganz hinten durch auf der linken Seite – der Fusion Club.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch