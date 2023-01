Unsanfte Landung und Fahrerflucht

Ein lauter Knall um 0.56 Uhr, dann ein Dialog zwischen einem Mann und einer Frau – und am nächsten Morgen eine böse Überraschung in Form eines verbeulten Autos mit zerstörter Heckscheibe. In der Nacht zu Samstag hat offenbar der Fahrer eines Pedelecs im Zeisigweg in Gremmendorf einen Unfall mit einem parkenden Auto fabriziert. Der Mann beging laut Mitteilung der Polizei Fahrerflucht. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Mann bei dem Aufprall verletzt habe.

Sie sei gerade in ihrer Wohnung angekommen, als sie einen lauten Knall gehört habe, beschreibt Nancy Stickel die Erlebnisse ihrer Nacht. Stickel ist die Lebensgefährtin der Fahrzeughalterin. Als sie den Knall hörte, habe sie das Fenster geöffnet – allerdings bei heruntergelassen Rollladen. Sie habe daher nur hören können, wie eine männliche Stimme mehrfach beteuerte, dass „alles gut“ sei. Eine weibliche Stimme habe den Mann gebeten, doch wenigstens die Unterstützung des Fahrrads auszuschalten.

Tiefe Beule und komplett zerstörte Heckscheibe

Den Schaden an dem Auto realisierte Nancy Stickel derweil erst am darauffolgenden Morgen. Der Aufprall muss einigermaßen heftig gewesen sein. Eine tiefe Beule im Heck sowie eine komplett zerstörte Heckscheibe zeugen davon.

Nancy Stickel und ihre Partnerin hoffen nun, dass sich die Zeugen, besser aber noch der Täter oder die Frau, die den Vorfall mitbekommen hat, bei der Polizei (0251/2750) melden.