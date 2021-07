Bei einem Unfall auf der Hülshoffstraße in Höhe der Auffahrt zur B 54 in Nienberge sind am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr vier Menschen verletzt worden. Die schwere der Verletzung sei nach Polizeiangaben kurz nach dem Unfall nicht erkennbar gewesen, alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr soll jedoch keiner schweben. Ein silberner BMW aus Neustadt an der Aisch in Bayern sowie ein schwarzer VW mit Tecklenburger Kennzeichen sind laut ersten polizeilichen Erkenntnissen in Höhe der Abfahrt zusammengestoßen. „Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen an“, berichtete die Polizei vor Ort.

Die Abfahrt Nienberge der B 54 muss im Zuge des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt werden, auch die