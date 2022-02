Uni bildet Sozialarbeiter für Moscheegemeinden aus

Der häufig im Ausland ausgebildete Imam predigt, Gläubige in der Moschee hören zu: Dieses Bild vom in Deutschland gelebtem Islam sei nicht zeitgemäß, findet Hanan Karam, Islamwissenschaftlerin und Sozialarbeiterin in einer Moscheegemeinde in Düsseldorf. Hanan Karam ist ab Samstag eine der erste Studentinnen eines neuen Weiterbildungsangebots der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), das den Islam näher an die Lebenswirklichkeit der in Deutschland lebenden Muslime bringen will.

Das Studienprogramm wird vom Bundesbildungsministerium und der Landeszentrale für politische Bildung NRW finanziert – und Prof. Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für islamische Theologie der WWU, ist, ebenso wie Prof. Michael Quante, Prorektor für Internationales und Transfer, froh, damit „eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu schlagen“.

Muslime suchen Beratung in praktischen Lebensfragen

Das neunmonatige, berufsbegleitende Studienprogramm heißt „Islam in der Sozialarbeit“. Das beschreibe sehr gut die Bedürfnisse vieler Muslime, die eine Bindung an eine Moscheegemeinde hätten, sagt Omar Kuntich, Bundesvorsitzender des „Bündnisses Malikitische Gemeinden Deutschland e.V.“. „Die Menschen suchen Beratung in praktischen Lebensfragen, bei Kindererziehung, Partnerschaft und Beruf.“

Kommentar: Schritt zur Integration Foto: Ein neuer Weiterbildungsstudiengang mag auf den ersten Blick keine so große Bedeutung haben. Aber angesichts der immensen Rolle, die das Thema Islam in Deutschland und Europa, Islamphobie ebenso wie Radikalisierung von Muslimen spielte und spielt, zeigt sich hier ein Schritt in Richtung Deeskalation, Entideologisierung und besserer Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft.



Das Zentrum für islamische Theologie der Uni Münster arbeitet mit seinen Forschungen und Studiengängen beharrlich genau daran – an der Modernisierung des Islam. Dass es zuletzt stiller um die Islamtheologie in Deutschland geworden ist, ist dabei ein gutes Zeichen dafür, dass die innermuslimischen Kämpfe um die Religionsausübung an Bedeutung verloren haben. Die Imame der Moscheegemeinden werden durch das neue Angebot nicht nur besser ausgebildet. Die wissenschaftliche Ausbildung verleiht ihnen auch mehr Autorität. ...

So beginnt der zertifizierte Weiterbildungsstudiengang mit einem Modul zum „zeitgemäßen Umgang mit dem Koran, wie Khorchide skizziert. Weitere Themen sind unter anderem „Lebenswelten von Muslimen in Deutschland“, „Jugendarbeit“, und es geht auch um „Radikalisierung und Deradikalisierung“ sowie den „Islam im Kontext demokratischer Grundwerte“. Wobei Aspekte wie Antisemitismus und Geschlechterrollen Thema sein sollten.

Innermuslimische Rivalitäten verlieren an Bedeutung

Sieben der 25 Teilnehmenden aus mehreren Bundesländern sind Frauen – und ihre Rolle in den Gemeinden solle weiter gestärkt werden, so Kuntich, dessen Verband hauptsächlich Muslime aus dem nordafrikanischen Raum repräsentiert und viele der ersten Teilnehmer am Studiengang stellt. Außerdem entsenden auch der „Verband islamischer Kulturzentren“ und „Milli Görus“ Imame zum Studium.

Mouhanad Khorchide setzt darauf, dass weitere muslimische Verbände sich anschließen. Die vor etlichen Jahren bei der Etablierung des Zentrums für islamische Theologie an der WWU erheblichen innermuslimischen Rivalitäten hätten inzwischen stark an Bedeutung verloren, sagt er. Etwa 20 Prozent der rund 4,5 Millionen in Deutschland lebenden Muslime haben laut einer aktuellen Studie Verbindung zu einer Moscheegemeinde.