Uni  ist  ganz  genau  fast  250  Jahre  alt

An den Bauherrn des Uni-Schlosses erinnert die goldene Widmung oben am Hauptportal, die übersetzt in etwa „Dem Erzbischof Maximilian Friedrich, Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster, dem hervorragenden Fürsten und Vater des Vaterlands – von den münsterischen Ständen, 1767" bedeutet.

Foto: Matthias Ahlke