Uni ist verhalten optimistisch

Die große Impfaktion der WWU für ihre Studierenden ist noch nicht mangels Impfstoff abgeblasen worden. Es gebe noch Hoffnung, in der kommenden Woche versorgt zu werden. Am Montag könne das große Impfen nun aber noch keinesfalls starten.

Impfaktionen an den Hochschulen

Die Universität Münster hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, in der kommenden Woche einen großen Teil ihrer Studierenden mit einer Auffrischungsimpfung zu versorgen. Weil aber auch am Freitag noch nicht endgültig klar war, dass die WWU über das Land NRW mit Impfstoff versorgt wird, kann die Aktion auf dem medizinischen Campus auf keinen Fall, wie geplant, am Montag beginnen, sagt Uni-Sprecher Norbert Robers

Problematisch ist die Impfstoffversorgung, weil für Studierende das Vakzin Biontec empfohlen wird, das vorrangig an unter 30-Jährige verimpft werden soll. „Wir sind verhalten optimistisch, im Laufe der kommenden Woche die Aktion doch noch starten zu können. Auch am vierten Adventswochenende könnte dann weiter geimpft werden, so Robers. Die Logistik, innerhalb einer Woche bis zu rund 20.000 Studierende und Beschäftigte zu impfen, werde nun hochgefahren.

FH impft ihre Beschäftigten

Unterdessen impft die FH Münster ab Montag (13. Dezember) ihre Mitarbeiter. Allen Beschäftigten der Hochschule wurde laut Pressemitteilung ein Angebot zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung auf dem Leonardo-Campus gemacht. Die FH hat dafür ein Terminbuchungsportal freigeschaltet. Voraussichtlich im Januar solle es auch Angebote für Studierende geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

An allen Werktagen der nächsten Woche soll die von Prof. Joachim Gardemann vom Fachbereich Gesundheit organisierte und mit Fachpersonal und Helfern aus der FH durchgeführte Impfaktion fortgesetzt werden.

An der Universität sollen im Institut für Ausbildung der Medizin auf dem Albert-Schweitzer-Campus speziell geschulte Medizinstudierende die Impfungen auf bis zu vier Impfstraßen durchführen. Wie viele Impfdosen verabreicht werden, hänge von der Zuteilung ab, so die WWU.