Uni begrüßt mehrere Tausend Erstsemester im Preußenstadion

Die Uni hat die Erstsemester am Mittwoch im Preußenstadion begrüßt.

Für Tausende Erstsemester beginnt in diesen Tagen das Uni-Leben. Die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) hat die „Erstis“ auch in diesem Jahr zur großen Begrüßung ins Preußenstadion eingeladen. Tausende Erstsemester nahmen am Mittwochvormittag auf der Haupttribüne Platz.

Begrüßt werden die Studierenden von Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels, der stellvertretenden ärztlichen Direktorin des Universitätsklinikums Münster, Prof. Dr. Claudia Rössig, sowie von Bürgermeisterin Angela Stähler. Im Namen des SC Preußen Münster begrüßte Spieler Ole Kittner die „Erstis“. Der Hochschulsport und andere Akteure geben den Erstsemestern zur Stunde einen Einblick in das sportliche und musikalische Angebot für Studierende.

Im Anschluss an die offizielle Begrüßung gibt es auf dem angrenzenden Ascheplatz des Preußenstadions die Erstsemester-Messe. Dort stellen sich die zentralen Einrichtungen der WWU und verschiedene Hochschulgruppen vor.