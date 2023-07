Weniger Bewerber an der Uni Münster – ein Fach besonders beliebt

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für das Wintersemester 2023/2024 ist an der Universität Münster im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. In den grundständigen Studiengängen – also jenen, die zu einem ersten berufsbefähigenden Abschluss führen – hat die WWU nach Angaben ihres Sprechers 22.238 Bewerber – im Vorjahr waren es 23.234. Für das kommende Wintersemester seien allerdings in fünf Studiengängen die Zulassungsbeschränkungen aufgehoben worden, was eine Bewerbung überflüssig mache. Dies erkläre den leichten Rückgang, so der Uni-Sprecher.

