Studierende fordern sozial-ökologische Transformation

„Hochdruck – jetzt!“ heißt die Kampagne von Studierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Rahmen übergaben nun auch Vertreter von „Students for Future“ an der WWU einen Forderungskatalog ab.

Zehn Forderungen stehen auf der Liste, die am Montag Vertreter der Students for Future sowie des Green Office der WWU an ihre Hochschule übergeben haben. Diese enthalten umfangreiche Maßnahmen für einen nachhaltigeren und gerechteren Uni-Alltag.

In Münster wurden die Forderungen an Prof. Dr. Michael Quante, Prorektor für Internationales, Transfer und Nachhaltigkeit der WWU, übergeben, insgesamt findet die Aktion im Rahmen der Kampagne „Hochdruck – jetzt!“ statt, die von Studentinnen und Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Leben gerufen wurde. Parallel überreichten Studierende den Katalog in Städten wie München, Düsseldorf, Frankfurt oder Potsdam an Hochschulleitungen.

Universitäten haben Vorbildcharakter

Inhaltlich geht es den jungen Erwachsenen laut Pressemitteilung in erster Linie um die Lehre und das universitäre Leben: So fordern die Studierenden verpflichtende Module zur nachhaltigen Entwicklung und Klimanotlage sowie die Einführung von Leistungspunkten für Initiativ- und Gremienarbeit.

Zudem wird die Universität als wichtiger urbaner Baustein gesehen, der das Potenzial hat, mit mehr Grün- und Schwammflächen an seinen Gebäuden für Kühlung und Schutz vor Starkregen zu sorgen.

Darüber hinaus nimmt die Kampagne die Energieversorgung, den Öffentlichen Nahverkehr, studentisches Wohnen oder die Speisepläne der Mensen in den Blick.

„Es gibt viele Stellschrauben, an denen wir für eine sozial-ökologische Transformation drehen müssen – die Hochschulen haben einige davon in der Hand“, so begründet die Studenteninitiative Students For Future die Aktion.

In Zeiten spürbarer Auswirkungen der Klimakrise müssten Hochschulen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung umso stärker nachkommen, so lautet der Anlass für die Kampagne.

„Hochschulen sollten Vorbilder sein“

Die Verantwortlichen betonen: „Hochschulen sollten Vorbilder für den praktischen Klimaschutz sein. Gleichzeitig müssen sie ein Ort sein, an dem Menschen lernen und weitertragen, dass die Bewahrung der Lebensgrundlagen unerlässlich ist.“

Quante sicherte den Studierenden eine Stellungnahme zu, die Studierenden sammeln in der Zwischenzeit weiter Unterschriften für ihre Kampagne, um den „Hochdruck“ zu erhöhen.