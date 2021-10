Uniklink Münster auf Platz zwei in NRW

Von Adipositas-Chirurgie und Hornhauterkrankungen über Knochenkrebs bis zu Zahnerkrankungen: Von A bis Z reicht das medizinische Behandlungsspektrum, mit dem das Universitätsklinikum Münster (UKM) in der diesjährigen Klinikliste des Magazins Focus vertreten ist. Insgesamt 46 Fachbereiche und Kliniken des UKM seien vom Forschungsinstitut "FactField" ermittelt und als „Top-Klinik“ ausgezeichnet worden, wie es in einer Mitteilung des Klinikums heißt.

Dieses Ergebnis spiegelt sich auch im landes- und bundesweiten Vergleich wieder, in dem das UKM Platz zwei in NRW hinter dem Uniklinikum Bonn und Platz zehn unter allen deutschen Kliniken belegt. „Diese hervorragenden Resultate geben uns Rückenwind in unserem täglichen Tun und zeigen, welch großen Einsatz unsere Mitarbeitenden hier jederzeit für unsere Patientinnen und Patienten leisten“, sagt Prof. Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKM.

Internationale Auszeichnungen in zwei Bereichen

Neu in der Aufstellung ist die Kategorie „International“: In drei medizinischen Bereichen (Orthopädie, Onkologie und Kardiologie) wurden vom Rechercheinstitut bundesweit Kliniken ausgewertet, die zusätzlich zu ihrer medizinischen Expertise relevante Aspekte für internationale Patienten wie Mehrsprachigkeit, internationale Patientenservices und Erfahrung mit internationalen Patienten vorweisen. In dieser Kategorie wurden am UKM laut der Mitteilung die Klinik für Urologie und Kinderurologie und die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie ausgezeichnet.