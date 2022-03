Roxeler Sporthalle wird für Flüchtlinge hergerichtet

Handwerker einer Elektrofirma waren am Dienstag in der Roxeler Sporthalle im Einsatz. Sie wird für Flüchtlinge hergerichtet

Läuft alles nach Plan, dann sollen idealerweise bereits am Montag Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der alten Roxeler Sporthalle Unterkunft finden. Bis zu 200 Personen sollen dort nach Angaben der Stadt Platz finden. Bis es soweit ist, gibt es allerdings noch so einiges zu tun.

Mitarbeiter einer münsterischen Elektrofirma waren am gestrigen Dienstag vor Ort, um Rauchmelder einzubauen, ein W-Lan-Netzwerk zu installieren und die Hallenbeleuchtung für Wohnzwecke zu modifizieren. In den kommenden Tagen werden weitere Handwerker im Einsatz sein, denn der Hallenboden muss mit einem provisorischen Belag geschont werden. Darüber hinaus müssen unter anderem auch Trennwände für die einzelnen Abteile installiert und natürlich auch für die notwendige Möblierung gesorgt werden.

Auch die Halle Münsterland wird zur Unterkunft. 170 Doppelstockbetten wurden dort bereits am Dienstag aufgebaut, am Mittwoch folgen weitere Arbeiten. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Münster (Löschzüge Altstadt und Gremmendorf) sowie der lokalen Hilfsorganisationen unterstützen vor Ort bei der Herrichtung zur Landes-Notunterkunft.