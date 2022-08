Unterricht in 25 Sprachen

Ein umfangreiches Programm präsentiert die VHS im Herbst. Die Seminare finden in neuen Räumen am Aegidiimarkt statt.

Ab dem heutigen Montag starten neue Kurse für Gesellschaft und Kultur, Pädagogik, Gesundheit, Sprachen und Länder, Beruf und Wirtschaft oder Digitales und Medien in der Volkshochschule (VHS) Münster.

Im Rahmen der „Pride Weeks“ stellt der Autor Lutz van Dijk seinen Jugendroman „Kampala – Hamburg“ vor und spricht auf Einladung des Vereins Afrikanische Perspektiven am 22. August (Montag) um 19.30 Uhr, im Hörsaal Jo1, Johannisstraße 4, mit Edward Mutebi, einem LGBT*-Flüchtling aus Uganda.

Die 13. Jüdischen Kulturtage Münster starten in der Jüdischen Gemeinde in der Klosterstraße am 23. August um 19.30 Uhr. Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München, arbeitet auch als freie Journalistin. Sie stellt die deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur vor. In weiteren Lesungen kommen die Autorinnen Dana von Suffrin (30. August) und Lena Gorelik (6. September) zu Wort. Der Eintritt ist frei.

Mehr als 300 Sprachkurse

Mehr als 300 Sprachkurse beginnen ab Mitte August. Über die stark nachgefragten Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch als Fremdsprache oder Lesen und Schreiben für Erwachsene (nach Beratung) hinaus gibt es neue Kurse in Koreanisch, Chinesisch oder Japanisch, Finnisch, Persisch, Malagasy – der Sprache Madagaskars – und Deutsche Gebärdensprache. Oder die münsterische „Masematte“ (ab 1. September). Wörter wie Leeze, meimeln, Seegers, Kaline, jovel, schofel sind in allen Stadtteilen und über Münster hinaus bekannt.

„Aktuell unterrichten wir 25 Sprachen auf unterschiedlichen Niveaustufen“, sagt VHS-Direktorin Dr. Anna Ringbeck. Bei den romanischen Sprachen ist Rumänisch hinzugekommen. Ein mehrstufiges Angebot gibt es ebenfalls für Russisch oder Polnisch.

Von digitalen Medien bis zu Beruf und Wirtschaft

Vom Grundlagenkurs in Windows, Apple/Mac, Internet und Social Media, Präsentation, Fotografie und Bildgestaltung, kaufmännische Anwendungen, Programmierung oder Statistik bietet die VHS über 200 Kurse für digitale Medien an.

Von der Stressbewältigung, Rhetorik und Kommunikation, Existenzgründung und dem effizienten Arbeiten im Büro, Zertifikate für NLP, Coaching oder Mediation, Finanzen, dem Zertifikat Xpert Business zur Finanzbuchhaltung auch online reichen die Seminare für Beruf und Wirtschaft.

Die allgemeine Beratung und Information der Volkshochschule findet im Servicecenter im Aegidiimarkt 2 statt. Öffnungszeiten sind montags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr, dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 18 Uhr.

