Übergangslösung für die Mathilde-Anneke-Gesamtschule

Die Container der Bauleitung am elend verschleppten Neubau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule sollen es richten: Die Stadt präsentiert jetzt diesen Plan als ultimative Zwischenlösung bis zur Fertigstellung. Das Wohlwollen der Schulgemeinde vorausgesetzt, werden so für das kommenden Schuljahr rund 50 der in Münster ultraknappen Gesamtschulplätze gerettet. Sechs statt vier Klassen sollen so wieder aufgenommen werden, das bedeutet rund 50 mit viel Enttäuschung und Ärger in münsterischen Familien verbundene Absagen weniger.



Die seit ihrem Start leidvoll mit dem Zwang zur Improvisation vertraute Gesamtschule hat es bisher geschafft, trotz aller Rückschläge beim Bau pädagogisch hervorragend zu arbeiten – die große Nachfrage spricht Bände. Die Stadt muss nun alles tun, dass das Missmanagement auf der Baustelle endlich aufhört und dies auch wirklich die letzte Zwischenlösung bleibt.