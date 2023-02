Unterricht im Neubau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule startet

Das erste Lernhaus der neuen Mathilde-Anneke-Gesamtschule ist fertiggestellt. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 startet das neue Schulhalbjahr am 6. Februar im Lernhaus West des Neubaus, schreibt die Stadtverwaltung dazu.

Mit dem Umzug baut die Stadt die temporär genutzten Baustellen-Container ab. Zu den Osterferien werde das Haupthaus mit seinen Verwaltungs- und Fachräumen sowie der Mensa fertiggestellt, schreibt die Stadtverwaltung. Zu den Sommerferien folgten dann die beiden weiteren Lernhäuser, sodass zum Schuljahr 2023/2024 im gesamten Neubau unterrichtet werden könne.

Zeller spricht von einer Vielzahl an Herausforderungen

Beim Neubau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule handelt es sich um das derzeit größte Schulbauprojekt der Stadt Münster, das erstmalig in Holzbauweise umgesetzt wurde. „Wir hatten mit einer Vielzahl von Herausforderungen bei diesem innovativen Großprojekt zu kämpfen und sind daher sehr froh, dass nun auch nach der Sporthalle das erste Lernhaus endlich mit Leben gefüllt wird“, wird Stadtkämmerin Christine Zeller in einer Mitteilung zitiert. Unsere Redaktion hatte mehrfach über Verzögerungen sowie eine deutliche Kostensteigerung bei dem Projekt berichtet.

Holz dominiert auch innerhalb des neuen Lernhauses West der neuen Mathilde-Anneke-Gesamtschule. Foto: Stadt Münster/Meike Reiners

Man habe in den vergangenen Monaten alle Kräfte auf das Erreichen dieser Teiletappe ausgerichtet und werde dies auch für die übrigen Gebäude so weiterführen. Das fertiggestellte Lernhaus West umfasst zwölf Klassenräume. Die sechs Klassen eines Jahrgangs liegen in Lernclustern räumlich beieinander. Pro Jahrgang stehen vier Differenzierungsräume zur Verfügung.