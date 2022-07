Unwetter im Kreis Borken: Zeltlager mit 260 Kindern in Heek evakuiert

Im Kreis Borken gab es aufgrund einer Unwetter-Lage am Donnerstagabend rund 200 Einsätze für die Feuerwehr. In Heek musste ein Zeltlager evakuiert werden. Für Münster galt eine Warnung vor schwerem Gewitter.

Am Donnerstagabend ist eine Gewitterzelle durch den Kreis Borken gezogen, meldete der Kreis. Gegen 23 Uhr hat sich die Unwetter-Lage dann aber wieder beruhigt.

Es habe mehrere Brände gegeben, unter anderem einen Waldbrand in Velen. Aufgrund der Lage gab es rund 200 Einsätze. Betroffen davon war das gesamte Kreisgebiet, im Besonderen Ahaus mit rund 60 Einsätzen.

Besonders vom Unwetter betroffen war ein Zeltlager mit rund 260 Kindern in Heek, das rechtzeitig evakuiert wurde. Die Mädchen und Jungen wurden in Räumlichkeiten in der Nähe untergebracht und werden betreut.

Technischer Defekt an Bahnübergängen

Betroffen war außerdem ein Altenheim in Ahaus. Dort war Wasser ist in den Keller eingedrungen. Die Feuerwehr hat das Haus gesichert.

Aufgrund des Unwetters ist es zu einem technischen Defekt der beschrankten Bahnübergange auf der Fahrstrecke Bocholt-Wesel gekommen. Die Schranken im Bereich Bocholt (Schaffeldstraße/ Kaiser-Wilhelm-Straße) waren geschlossen und die Lichtzeichenanlage zeigen Rotlicht. Die Deutsche Bahn konnte die Störung mittlerweile aber beheben, wie die Kreispolizeibehörde in Borken am Freitagmorgen berichtet.

Auf der Bahnstrecke zwischen Gronau und Enschede lag ein Baum. Der Abschnitt wurde gesperrt, Züge warteten an Bahnhöfen, wie die DB Regio twitterte.

#RB64 Baum auf der Strecke zwischen #Gronau (Westf) und #Enschede. Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen. Verspätungen / Teilausfälle und kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Reiseverbindung prüfen. Zur Zeit noch keine Infos zur Dauer. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) June 30, 2022

Unwetterwarnung für Münster

Am frühen Donnerstagabend wurde eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für die Stadt Münster für den Zeitraum von 19.53 Uhr bis 21.30 Uhr ausgesprochen.

Wie eine Nachfrage bei der Polizei Münster am späten Donnerstagabend ergab, beschränkten sich die Einsätze der Polizisten und Feuerwehreinsatzkräften im Stadtgebiet auf die Absicherung von Stellen, an den Bäume umgestürzt waren, die entfernt werden mussten.