Unwetter im Kreis Borken: Zeltlager mit 260 Kindern in Heek evakuiert

Im Kreis Borken gab es aufgrund einer Unwetter-Lage am Donnerstagabend rund 100 Einsätze für die Feuerwehr. In Heek musste ein Zeltlager evakuiert werden. Für Münster galt eine Warnung vor schwerem Gewitter.

Die Feuerwehren arbeiteten mit Hochdruck alle bei der Leitstelle des Kreises Borken eingehenden Notrufe ab.

Besonders vom Unwetter betroffen war ein Zeltlager mit rund 260 Kindern in Heek, das rechtzeitig evakuiert wurde. Die Mädchen und Jungen wurden in Räumlichkeiten in der Nähe untergebracht und werden betreut.

Betroffen ist außerdem ein Altenheim in Ahaus. Dort war Wasser ist in den Keller eingedrungen. Derzeit ist die Feuerwehr im Einsatz.

Unwetterwarnung für Münster

Am frühen Donnerstagabend wurde eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für die Stadt Münster für den Zeitraum von 19.53 Uhr bis 21.30 Uhr ausgesprochen.

Wie eine Nachfrage bei der Polizei Münster am späten Donnerstagabend ergab, beschränkten sich die Einsätze der Polizisten und Feuerwehreinsatzkräften im Stadtgebiet auf die Absicherung von Stellen, an den Bäume umgestürzt waren, die entfernt werden mussten.