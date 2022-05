Urteil im Mordprozess für nächste Woche erwartet

Im Prozess gegen ein 53-jährigen Münsteraner, der im April 2020 seinen 77-jährigen Stiefvater zunächst mit einem Hammer attackiert und später mit einem Messerstich in den Hals getötet haben soll, wurden am Freitag weitere Zeugen gehört. Der vorsitzende Richter befragte Nachbarn und Vermieter des Hauses, in dem Opfer und mutmaßlicher Täter gemeinsam gelebt haben. Sie berichteten von kleineren Streitigkeiten zwischen den beiden Männern und schilderten ihre Erinnerungen an den Tattag. Die Tat selbst hatte allerdings niemand von ihnen gesehen.

Für den nächsten Prozesstag kann schon mit einem Urteil gerechnet werden. In einem vorherigen Prozess am Landgericht in Münster wurde der Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil wurde allerdings vom Bundesgerichtshof aufgehoben und das Verfahren wurde an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen, wo seit Ende April neu verhandelt wird.