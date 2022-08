Urteil fällt beim Verfahrensauftakt

Erst am Mittwoch war das Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet worden. Noch am gleichen Tag fällte die Kammer ein Urteil gegen den Angeklagten, der zugab, eine Cannabisplantage betrieben zu haben.

Zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist am Mittwoch ein 41-jähriger Mann, der mittlerweile in Norwegen lebt, aber noch immer regelmäßig Münster besucht, am Landgericht verurteilt worden.