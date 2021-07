14 Jahre Haft für Adrian V. – und danach Sicherungsverwahrung

Sie feierten gemeinsam ein Wochenende lang Geburtstag in einer Gartenlaube in Münsters Norden und missbrauchten dabei über Stunden zwei Kinder auf das Abscheulichste: Für diese und weitere Taten von schwerstem sexuellen Missbrauch an jungen Menschen hat das Landgericht am Dienstag den Münsteraner Adrian V. und drei mitangeklagte Männer zu erwartet hohen Freiheits­strafen verurteilt.

Außerdem werden die Männer nach Verbüßung ihrer Haftstrafen nicht sofort auf freien Fuß kommen. Denn das Gericht hat im Hauptverfahren rund um den Missbrauchskomplex Münster Sicherungsverwahrung für sie angeordnet. Sie hätten ein Hang zu weiteren Sexualstraftaten, und deshalb gehe von ihnen eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, begründet das Gericht.

Hohe Haftstrafen für alle Angeklagten

Der 28-jährige Adrian V., der als zentrale Figur in dem Netzwerk von Pädosexuellen gilt, die sich im Darknet zu Missbrauchstaten verabredet hatten, muss für 14 Jahre hinter Gitter. Ihm werden 29 Fälle von schwerem sexu­ellen Missbrauch zur Last gelegt. Dies sei aber nur die Spitze des Eisbergs, betont der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.

Adri­an V. hatte den Sohn seiner Lebensgefährtin über Jahre unzählige Male auf das Schlimmste missbraucht und den Jungen bundesweit anderen Männern zur Verfügung gestellt. Mit dem Urteil gegen den IT-Techniker folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft wie auch im Fall der drei mit­angeklagten Männern.

Die Angeklagten im Hauptprozess Foto: - Adrian V. steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er.

- Carina V. war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

- Enrico L. aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben.

- Tobias S. aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat.

- Marco S. aus Hannover soll an schwerem sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der 35-Jährige soll unter anderem vom 24. bis zum 26. April 2020 beim Treffen mit den anderen Angeklagten in der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus dabei gewesen sein. ...

Gefängnisstrafe auch für Mutter von Adrian V.

Tobias S. (31) aus Staufenberg (Hessen), der nach Feststellung des Gerichts seinen eigenen Sohn ab dem Alter von zwei Jahren missbraucht und auch mit in die Gartenlaube in Münster genommen hat, muss für zwölf Jahre in Haft. Ein halbes Jahr kürzer ist die Freiheitsstrafe für Enrico L. (43) aus Schorfheide (Brandenburg) aus­gefallen. Der Familienvater hat unter anderem einen neunjährigen, entfernt verwandten Jungen nachts betäubt, im ehelichen Schlafzimmer sexuell missbraucht und die Tat per Handy auf­gezeichnet, wie es in der Urteilsbegründung heißt.

Auch die Mutter von Adrian V. muss ins Gefängnis: Die frühere Kita-Angestellte aus Münster erhält eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch; ein Jahre weniger als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Carina V. (46) habe ihrem Sohn und seinen Freunden die Laube in der Kleingartenanlage bewusst zur Verfügung gestellt und dabei „schwere Missbrauchshandlungen in Kauf genommen“, befindet das Gericht. Dabei habe sie von den pädophilen Neigungen ihres Sohnes gewusst.

Nach fast acht Monaten ist vor dem Landgericht Münster am Dienstag der Hauptprozess im Missbrauchsfall Münster geendet. Foto: Guido Kirchner Der Hauptangeklagte (Mitte) steht zwischen seinen Anwälten Udo Vetter (r.) und Winfried Rath. Foto: Guido Kirchner Der Hauptangeklagte kommt mit einer Akte vor dem Gesicht in den Gerichtssaal. Der 28-jährige Münsteraner gilt als Drahtzieher im Missbrauchsfall Münster. Foto: Guido Kirchner Der Hauptangeklagte (2.v.l) steht zwischen seinen Anwälten Winfried Rath (l.) und Udo Vetter (3.v.l). Er wurde zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Foto: Guido Kirchner Alle fünf Angeklagten des Hauptprozesses wurden zu Haftstrafen verurteilt. Nach Verbüßung ihrer langjährigen Haftstrafen hat das Gericht Sicherungsverwahrung für alle Männer angeordnet. Foto: Guido Kirchner Blick in den Verhandlungssaal im Landgericht, die Angeklagten verdecken ihre Gesichter mit Aktenordnern. Das Gericht hat Adrian V. und seine Mittäter zu hohen Haftstrafen verurteilt. Foto: Guido Kirchner Der Prozess gegen Adrian V. und seine Mittäter fand in großen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Urteilsverkündung war jedoch öffentlich. Foto: Guido Kirchner Die mitangeklagte Mutter (r.) des Hauptangeklagten kommt in den Gerichtssaal. Sie wurde wegen Beihilfe zum Missbrauch verurteilt. Foto: Guido Kirchner Der Vorsitzende Richter Matthias Pheiler (M), Richter Schiereck (l), und Richterin Wilmes sitzen im Landgericht. Foto: dpa/Guido Kirchner Eine Kamera steht vor dem Landgericht. Im zentralen Prozess um den Missbrauchskomplex von Münster hat das Gericht am Dienstag (6. Juli) Urteile gegen fünf Angeklagte gesprochen Foto: Guido Kirchner Ein Plakat des Deutschen Kinderschutzbundes vor dem Landgericht. Foto: Guido Kirchner Mark Bellinghaus (r) von Saturdays for Children und Demonstranten vom Kinderschutzbund Münster stehen mit Plakaten u.a. mit der Aufschrift "Kein Kind kann sich selbst vor sexualisierter Gewalt schützen. Hinsehen! Hinhören! Darüber sprechen!" vor dem Landgericht in Münster. Foto: dpa/Guido Kirchner Die zahlreichen Akten zum Hauptprozess werden nach dem Ende des letzten Verhandlungstags aus dem Gerichtssaal gebracht. Foto: Dirk Anger Zahlreiche Medienvertreter verfolgten am Dienstag die Urteilsverkündung im Landgericht. Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus (nicht im Bild) stellte sich den Fragen der Journalisten. Foto: Dirk Anger

Verzicht auf "drastische Details"

In der 105 Minuten langen Urteilsbegründung am 53. Verhandlungstag verzichtete das Gericht mit Blick auf die schutzwürdigen Interessen der Opfer auf eine Schilderung von „drastischen Details“ der Missbrauchstaten. Die Grenze des Vorstellbaren sei weit überschritten, sagte der Vorsitzende. Die Verteidiger aller fünf Angeklagten haben angekündigt eine Revision gegen das Urteil prüfen zu wollen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Dienstag in einem Radio-Interview, dass er mit der Aufdeckung weiterer Missbrauchskomplexe rechne.