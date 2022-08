Vorverkauf für Vainstream 2023 startet

Fast 30.000 Besucher bejubelten in diesem Jahr gleich zwei Vainstream-Festivals. Nun hat Veranstalter Kingstar Music bekanntgegeben, wann der Vorverkauf für die Veranstaltung im kommenden Jahr startet.

Rockfest am Hawerkamp

In diesem Jahr trat unter anderem die US-Band Fever 333 mit Sänger Jason Butler beim Vainstream in Münster auf.

Am kommenden Dienstag (23. August) startet um 12 Uhr der Vorverkauf für das Vainstream Rockfest am Hawerkamp. Das Festival für Rock-, Punk- und Hardcore-Musik findet am 24. Juni 2023 statt. Im laufenden Jahr hatte es erstmals zwei Vainstream-Festivals gegeben, das aber soll eine einmalige Ausnahme bleiben.

Bei der ersten der zwei Veranstaltungen Ende Juni konnten rund 18.000 Besucher beim Vainstream begrüßt werden – ein Rekord für das Festival. Rund 30 nationale und internationale Bands waren auf drei Bühnen aufgetreten. Sowohl diese Veranstaltung als auch das Vainstream Weekend II nur eine Woche später waren von den Besuchern für ihre gute Organisation gelobt worden.