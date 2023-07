Steine aus der Trockenmauer gebrochen

Manch einer wird den Kopf darüber schütteln und sich ärgern: Unbekannte haben die prägende Trockenmauer im neugestalteten Kreisverkehr an der Mecklenbecker Straße gleich an zwei Stellen beschädigt.

Jörg Nathaus war die Enttäuschung durchaus anzumerken: „Rund zwölf Jahre haben wir gebraucht, um den Kreisel so toll hinzukriegen. Und jetzt - nur wenige Monate nach seiner Fertigstellung - gibt es den ersten Vandalismusschaden“, ärgerte sich der Grünen-Bezirksvertreter. Zusammen mit einem Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamts sah er sich am Donnerstag die Schäden an, die Unbekannte aktuell auf dem Kreisverkehr an der Mecklenbecker Straße angerichtet haben.