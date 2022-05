Vandalismus: Pardo-Pier am Aasee gesperrt

Vandalismus! Unbekannte haben den Pardo-Pier am Aasee beschädigt, sodass er wegen Sicherheitsbedenken gesperrt werden musste. Wann der Steg wieder freigegeben wird, steht auch schon fest.

Der für die Skulptur-Projekte 1997 von dem amerikanisch-kubanischen Künstler Jorge Pardo erbaute Pier am Nordwestufer des Aasees ist derzeit gesperrt. Der Grund sind Vandalismus-Schäden, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mitteilte. Unbekannte hätten den Steg derart beschädigt, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen wäre.

Das Holz des Stegs weise Löcher auf, die ein Sicherheitsrisiko für Passanten darstellten. Eine Firma soll die Vandalismusschäden nun beseitigen. Am 9. Juni soll der etwa 40 Meter in den See ragende Pier wieder zugänglich sein.