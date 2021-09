Veloroute ganz nah am Fußweg

Mit dem Fahrrad auf der Veloroute nach Mecklenbeck? Das geht nur am Aaseeufer entlang. Aber das ist eigentlich den Fußgängern vorbehalten. In Münster bahnt sich ein Konflikt an.

„Ich kenne die Pläne nicht.“ Der Tonfall, mit dem Gregor Determann vom Grünflächenamt am Dienstagabend diese Worte sprach, ließ die Vermutung zu, dass bei diesem Thema in der Stadtverwaltung die Meinungen durchaus aus­einander gehen.

Die Rede ist von der Veloroute in Richtung Mecklenbeck, die im Bereich der Torminbrücke am Aasee unter der Brücke hindurchgeführt werden soll. Das Amt für Mobilität und Tiefbau arbeitet derzeit an den Plänen – wohlwissend, dass die Hochleistungsstrecke für Radler dann parallel zu dem bereits vorhandenen Spazierweg geführt werden muss.

Am Ufer nur Fußgänger

Aber der Reihe nach: Bevor Gregor Determann in der Bezirksvertretung Mitte vom FDP-Politiker Johannes Geist auf den Konfliktpunkt angesprochen wurde, referierte der Grünflächenexperte ausführlich über die Planung zu der Wegeführung rund um den Aasee. Das Grünflächenamt muss handeln, weil zahlreiche Fußwege erneuert werden müssen. Determann bekräftige dabei die Zielvorgabe, dass im unmittelbaren Uferbereich nur Fußgänger und keine Radler oder Skater unterwegs sein sollen.

Frühere Umfragen hätten die Erwartungshaltung der Bevölkerung bestätigt, den Aasee in erster Linie als einen Erholungsraum wahrzunehmen und nicht als Teil einer stark frequentierten Radlerstrecke. Auch bei der Beleuchtung will das Grünflächenamt sehr restriktiv vorgehen, um die Natur zu schützen, so Determann weiter. An der Südseite des Aasees ist es nun so, dass der Weg direkt entlang des Wassers den Fußgängern vorbehalten bleiben soll, während wenige Meter südlich davon und parallel dazu auf der Bismarckallee die Veloroute verläuft. An der Torminbrücke treffen sich künftig beide Achsen . . .