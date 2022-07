„Mit Angstgefühl in jeden Dienst“

Pflegekräfte der sechs Unikliniken in NRW streiken seit über neun Wochen, vor allem für Entlastung. Lisa Schlagheck, Pflegekraft in der Notaufnahme des UKM, erzählt von unhaltbaren Zuständen im Krankenhaus und dem Stand der Verhandlungen.

Lisa Schlagheck ist Pflegekraft in der Notaufnahme der Uniklinik Münster.

Seit fast zehn Wochen streiken laut Verdi rund 2000 Beschäftigte der Unikliniken in NRW für Entlastung. Lisa Schlagheck, Pflegekraft in der Notaufnahme des UKM, sitzt mit am Verhandlungstisch. Im Gespräch erzählt sie, wie der Stand der Tarifgespräche ist und warum für sie die Zustände im Krankenhaus unhaltbar sind.