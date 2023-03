Verdi kündigt erneut Warnstreik in Münster an

Weiterer Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst: Am Mittwoch (8. März) könnte es in Münster insbesondere Kitas und den Regionalverkehr treffen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am Internationalen Frauentag (8. März) die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Branchenstreik- und Aktionstag auf. Dabei wird es in NRW zu flächendeckenden Warnstreiks in kommunalen Einrichtungen und Dienststellen des Sozial- und Erziehungsdienstes kommen. Auch Münster wird betroffen sein, wie es heißt.

Die Stadtverwaltung kann indes noch nicht abschätzen, wie viele Kitas am kommenden Mittwoch in Münster geschlossen bleiben oder von den Streikmaßnahmen betroffen sind, hieß es auf Nachfrage. Einen Überblick habe man voraussichtlich erst am frühen Mittwochmorgen. Auch die Beschäftigten der Regionalverkehr Münsterland GmbH sind zum Warnstreik aufgerufen.

Forderung nach 10,5 Prozent mehr Gehalt

Laut Verdi ist am Mittwoch eine Versammlung der Streikenden am Stadthaus 1 geplant. Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Im Rahmen des Warnstreiks an diesem Mittwoch finden nach Gewerkschaftsabgaben in mehr als 15 NRW-Städten Kundgebungen und Aktionen statt.