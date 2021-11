Verfassungsgericht bleibt in Münster

Immobilie des Landes: das Vincke-Haus am Domplatz. Das Gebäude wird von der Bezirksregierung genutzt und wurde zumindest in der Vergangenheit als einer von drei möglichen Standorten des Verfassungsgerichtshofs gehandelt.

Die Zweifel am dauerhaften Verbleib des Verfassungsgerichtshofs in Münster sind wohl vom Tisch. Das Gericht, die Stadt Münster, die Bezirksregierung sowie die Landesregierung prüfen unterschiedliche Optionen zur Unterbringung des Gerichtshofs in einem eigenen Gebäude, wie ein Sprecher der Staatskanzlei in Düsseldorf gegenüber unserer Zeitung erklärte.