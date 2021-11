Verfassungsorgan sucht Bleibe

Präsidentin des Gerichtshofs fordert schnelle Entscheidung in Münster

Hier an der Königsstraße könnte ein neues Gebäude für den Verfassungsgerichtshof des Landes entstehen, der derzeit noch im Oberverwaltungsgericht am Aegidiikirchplatz untergebracht ist; rechts der Heeremansche Hof

Ob Fragen zur Sperrklausel bei Kommunalwahlen oder Gemeindefinanzierung – der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder über Rechtsfragen mit großer Tragweite und unter entsprechender öffentlicher Beachtung entscheiden müssen. Das soll er auch künftig in Münster tun, wo er gesetzlich verankert seinen Sitz hat – „aber in einem neuen Gebäude“, wie Prof. Barbara-Dauner-Lieb, Präsidentin des höchsten Gerichts zwischen Rhein und Weser, fordert.