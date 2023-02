Verfolgungsfahrt durch Münster und über die A 1: 19-Jähriger gestoppt

Waghalsige Flucht: Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag quer durch die Stadt und über die Autobahn 1 vor der Polizei geflüchtet. In Kinderhaus konnten die Beamten ihn stoppen.

Polizisten haben in Münster einen 19-jährigen Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt gestoppt.

Gefährliche Flucht vor der Polizei: Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montag mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten konnten ihn schließlich nach einer längeren Verfolgungsjagd quer durch die Stadt und über die Autobahn 1 stoppen.

Der Autofahrer war laut einer Mitteilung der Polizei zunächst an einer Ampel an der Grevener Straße einem Zeugen aufgefallen, da sehr starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrzunehmen war. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

19-Jähriger rast in Richtung Autobahn davon

Doch der 19-Jährige ignorierte sowohl das Blaulicht als auch das Martinshorn des Streifenwagens. Er setzte seine Fahrt nach Angaben der Polizei mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahnkreuz Münster-Süd fort.

Während der Verfolgungsfahrt geriet der Mann mit seinem Auto mehrmals in den Gegenverkehr. „Glücklicherweise kam es hierbei nicht zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Fahrt führte über die Autobahn 1 und die Bundesstraße 54 wieder zurück ins Stadtgebiet nach Kinderhaus.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Am Heidköttersweg fanden Polizisten das abgestellte Fahrzeug. Wenig später trafen sie in direkter Nähe auf den zu Fuß flüchtenden 19-Jährigen. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher.