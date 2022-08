Verkehrswacht ist „ein starker Trumpf für die Stadt Münster“

Die Verkehrswacht mit ihrem vielfältigen Engagement für mehr Sicherheit auf den Straßen sei „ein starker Trumpf für die Stadt Münster“, so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zum Auftakt der Hauptversammlung am Mittwoch in der Stadthalle Hiltrup. Mit der Ordnungspartnerschaft „Sicher durch Münster“ verfüge die Stadt über ein „gutes Netzwerk“, wenn es um Prävention gehe. Hauptziel aller Bemühungen sei es, so Dorndorf, die zuletzt steigenden Unfallzahlen deutlich zu reduzieren. Dorndorf: „Unsere Botschaften kommen zwar an. Aber bis daraus Taten werden und Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten ändern, ist es ein langer Prozess.“ Auch deshalb müsse man jetzt „gemeinsam dranbleiben“, um eine positive Tendenz hinzubekommen.

Vier Polizeipräsidenten erlebte die Verkehrswacht seit der letzten Versammlung vor der Corona-Zwangspause, Dorndorf setzt nun auf mehr Kontinuität. „Wenn ich darf, bleibe ich länger“, meinte sie zum Abschluss ihrer Begrüßungsrede.

Verkehrswacht zieht eindrucksvolle Bilanz

Geschäftsführer Christoph Becker und Vorsitzender Michael Semrau legten eine recht eindrucksvolle Bilanz an geleisteten Aktivitäten vor. Auf 130 Hinweistafeln hängen inzwischen an den Ampelmasten auf Schulwegen Schilder mit dem Slogan „Nur bei Grün, den Kindern ein Vorbild“. Die Kampagne ist inzwischen von der Landesverkehrswacht für ganz NRW übernommen worden. Die Jugendverkehrsschule am Heumannsweg ist nach dem Corona-Stopp wieder voll ausgelastet, 120 dritte und vierte Grundschulklassen haben dort im geschützten Raum ihr Radfahrtraining erfolgreich absolviert.

Für Motorrad-Wiedereinsteiger ab 47 Jahren gibt es bei der Verkehrswacht Kurse mit zertifizierten Fahrtrainern, an weiterführenden Schulen wurden bei 16 Verkehrssicherheitstagen mehr als 5000 Schüler für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Pedelec-Kurse für Senioren, Radfahrtraining für Drittklässler und 450 Fahreinschätzungs-Touren für Ältere runden das Programm ab. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Klaus Lanwehr gewählt, Pressereferent ist nun Volker Pellman. Schatzmeister bleibt Reimund Grawe. Fachberater sind auch künftig Gabriele Demmer und Jörg Albers.