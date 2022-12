78-Jähriger seit Mittwochmorgen vermisst

Die Polizei Münster bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 78-Jährigen. Jürgen Z. sei zuletzt am Mittwochmorgen mit seinem Hund, einem schwarz-weißen Border-Colli, und einem Fahrrad (silbernes Damenrad mit tiefen Einstieg und schwarzer Fahrradpacktasche) an seiner Anschrift an der Staufenstraße gesehen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

"Die vermisste Person bevorzugt Radtouren an der Münsterischen Aa und dem Wienburgpark", schreibt die Polizei. Der Mann ist 1,79 Meter groß und wiegt circa 80 Kilogramm. Zudem trägt er eine Glatze mit grauem Haarkranz und einen grauen Vollbart. Bekleidet war der Mann zuletzt mit einer dunkelblauen Hose und einer dunkelblauen Jacke. Eventuell hat er auch eine graue Strickmütze getragen.

Jürgen Z. wird seit Mittwochmorgen vermisst. Foto: Polizei Münster

Der Münsteraner weist zwar dementielle Tendenzen auf, kann seinen Namen und seine Anschrift aber normalerweise nennen. Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Für die Suche nach Jürgen Z. setzt die Polizei Münster aktuell einen Hubschrauber ein.

Die Polizei Münster bittet um Hinweise unter der 0251 275-0.