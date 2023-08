Anklage wegen versuchten Mordes: 26-Jähriger zeigt früh Reue

Im Prozess gegen einen 26-Jährigen, dem versuchter Mord vorgeworfen wird, bezweifelte eine Gutachterin am Mittwoch eine verminderte Schuldfähigkeit des Mannes. Dabei könnte sein Blutalkoholwert über fünf Promille gelegen haben.

Im Schwurgerichtsprozess gegen einen 26-jährigen gebürtigen Kosovaren wegen versuchten Mordes fanden am Mittwoch (2. August) weitere Zeugenvernehmungen, sowie die Vernehmung einer psychiatrischen Gutachterin statt. Ein Kriminalbeamter, der an der Festnahme des Beschuldigten am späten Abend des Folgetages der Tat, im frühen Januar dieses Jahres, beteiligt war, schilderte seine Erinnerungen.