Versuchter Raub oder Blumen-Rache?

Ein maskierter Mann, mit einem großen Küchenmesser bewaffnet, nachts vor der Haustür. Ein beherzter 82-Jähriger, der den Mann in die Flucht schlägt. Und ein Urteil, das vom Bundesgerichtshof kassiert wird. Nun ist das Verfahren gegen den Angeklagten ein weiteres Mal eröffnet worden.

Vor dem Landgericht hat am Freitag die Verhandlung gegen einen 32-jährigen Münsteraner begonnen, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, dass er im Februar 2020 in Albachten einen damals 82-jährigen Mann in dessen Haus habe berauben wollen. Der Prozess ist aus unterschiedlichen Gründen interessant.