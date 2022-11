Versuchter Überfall auf Juwelier am Prinzipalmarkt – Tatverdächtiger schnell gefasst

Schock am Vormittag: Ein Juwelier am Prinzipalmarkt ist am Samstag Opfer eines Überfalls geworden. Die Polizei handelte schnell – mit Erfolg.

Versuchter Raubüberfall am Prinzipalmarkt in Münster: Den Einkaufstrubel am Samstag vor dem ersten Advent wollte ein 30-Jähriger offenbar nutzen, um einen Juwelier zu überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann um 10.46 Uhr mit einer Schusswaffe das Juweliergeschäft. Als die Mitarbeiter seiner Forderung nach Geld nicht sofort nachkamen, flüchtete er in Richtung der Lambertikirche.

Bereits wenige Minuten nach der Tat konnte die Polizei den Tatverdächtigen noch auf dem Prinzipalmarkt festnehmen. Zuvor hätten viele Menschen den Mann bei seiner Flucht mit einer Waffe in der Hand gesehen, teilweise sei die Falschmeldung kursiert, dass Schüsse gefallen seien, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag.

Bei dem Überfall hat der 30-Jährige eine Softair-Pistole verwendet, wie es heißt. Dabei handelt es sich um eine täuschend echt aussehende Nachahmung von Schusswaffen, die in der Regel aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.