Schon 32 Spieltage in der Regionalliga West sind absolviert. Und der SC Preußen Münster grüßt von der Tabellenspitze. Reicht es am Ende für den Aufstieg? Wir haben uns umgehört.

Der SC Preußen Münster steht an der Spitze der Regionalliga-West - zwei Punkte vor Rivale RW Essen. Noch sechs Spiele stehen in dieser Saison an, am Samstag müssen die Adlerträger in Lippstadt ran. Der Traum von der Meisterschaft ist zum Greifen nah. Die ganze Stadt fiebert mit. Doch was glauben die Münsteraner? Klappt es mit dem Aufstieg?

Wir waren mit der Kamera unterwegs und haben die Menschen auf den Straßen von Münster gefragt.